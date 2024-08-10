فيديو| ليلى علوي ترقص على أغاني راغب علامة من حفل الساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفت النجمة ليلى علوي، بالفنان راغب علامة بعد نجاح حفله الأخير في الساحل الشمالي وسط حضور جماهيري كبير.

ونشرت ليلى مقطع فيديو من كواليس الحفل عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلاله وهي ترقص على عدد من أغانيه وعلقت: "شكرًا راغب علامة على الأمسية الجميلة حظينا على وقت مذهل".

ويعرض للفنانة ليلى علوي حاليًا فيلم "جوازة توكسيك" بدور العرض السينمائي ويشاركها البطولة الفنان بيومي فؤاد، تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، لتمر بعدها برحلة من الصراعات بعد عودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تمامًا عن الاخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية، فهل ستنتهي رحلة فريدة وكريم بالزواج الذي يحلمان به؟، ويشارك ببطولة الفيلم هيدي كرم، الراقصة الاستعراضية جوهرة، نورين أبو سعدة، تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.



وتواصل ليلى علوي تصوير مشاهدها من فيلمها الجديد "المستريحة" الذي تعيد التعاون خلاله مع الفنان بيومي فؤاد، ويشارك ببطولة الفيلم عمرو عبد الجليل، نور قدري، مصطفى غريب، محمود الليثي، تأليف أحمد سعد والي، إخراج عمرو صلاح ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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