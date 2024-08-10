على البحر.. إلهام شاهين تنشر صور جديدة من الساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة إلهام شاهين الاستمتاع بعطلتها الصيفية بمنطقة الساحل الشمالي وخضعت لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على "انستجرام".

وظهرت إلهام شاهين بالصور وهي على "مرجيحة" على أحد الشواطئ والتقطت عدد من الصور التذكارية.

وكان الظهور الأخير للفنانة إلهام شاهين بحفل الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية هذا العام وسط حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني منهم الفنان هاني رمزي.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة إلهام شاهين كان بمسلسل "ألفريدو" عام 2023 وشاركها البطولة الفنان أحمد فهمي.

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