فلة الجزائرية تهدد بالانتحار على الهواء وتودع جمهورها ومتابعيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

فوجئ جمهور الفنانة فلة الجزائرية بإعلان انسحابها من الساحة الفنية بعد محاولة الأيادي الخفية "على حد قولها" محاربتها وإنهاء مسيرتها، وهددت بالانتحار على الهواء موضحة أنها تفضل أن تموت تحت التراب على أن تعيش ميتة في غابة من الوحوش.

ونشرت فلة الجزائرية عدد من المنشورات عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وكشفت خلالها محاولة البعض إنهاء مسيرتها الفنية، وعن انتهاء قصتها وقرار ابتعادها عن الساحة الفنية حفاظًا على كرامتها.

وقالت فلة الجزائرية: "إلى هنا تنتهي قصتي، لن يبقى عندي ما أنشره من أرشيف، ماتت الحركة، والحضر والحصار القديم لازال مستمر، أيادي خفية وقديمة لازالت محاصرة أعمالي وأرشيفي مدفون من قبل القنوات الوطنية، ناضلت، حاربت كالشرسة لا إنتاج ولا أعمال ولا من يحس أو ينظر لما أغانيه من ظلم وافتراء الله أعلم أنني لن استسلم لكن سدوا كل الطرق في وجهي أيام بل أعوام وأنا في دوامة ولا كأنني بنت هذا البلد، اتأسف من جمهوري الغالي ولكن لن يبقى لي سوى أنني انسحب للحفاظ على كرامتي واسم كبير عليهم، والسبب سدوا جميع أبوابهم لمنعي من أني اشتغل في بلادي، استودعكم الله بالخير، ولا تسألوا وين راهي ولا راهي غايبة أنا المغيبة قصدًا، والوصية فضلت في المكاتب، وداع كنزي الغالي".

كما نشرت منشور آخر هددت خلاله بالانتحار قائلة: "العدالة لمنفذين أوامر الوصية الجشعة وشركائهم في مؤسسات الدولة ورد اعتباري إذا يفتح عدالة وحقوقي المنهوبة مني تحقيق عن ما عنيت من كيد وافتراء وإنهاء مسيرتي وأعمالي المتعوب عليها، أفضل لي نموت تحت التراب على أن أعيش ميتة في غابة من الوحوش وانتحاري يكون على الهواء، ربي يغفرلي".

يذكر أن الفنانة فلة الجزائرية أعلنت نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية عام 2019، بعد إعلان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بو تفليقه، عدم ترشحه وتأجيل الانتخابات بسبب الاحتجاجات الشعبية في البلاد، وظهرت فلة في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي أعلنت خلاله نيتها الترشح للرئاسة، وكشفت عن برنامجها الانتخابي موضحة أن السجون والمستشفيات على رأس أولوياتها، وأكدت أن برنامجها سيخلص الجزائر من مشاكلها المزمنة.

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