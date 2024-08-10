محمد رمضان يثير غضب جمهوره بسبب أحد المنتجات المقاطعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشر الفنان محمد رمضان صورة جمعته بأحد المواطنين عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".

وظهر معه بالصورة أحد المواطنين البسطاء وقام رمضان بتقبيل رأسه وعلق: "المصري لازم يعمل الواجب مع الضيف حتى لو بحاجة ساقعة شوكك".

وأثار محمد رمضان الجدل بعد ظهوره في الصورة وهو يحمل أحد الزجاجات الغازية التابعة بالمقاطعة، مما أغضب عدد كبير من الجمهور، وانهالت عليه التعليقات من قبل متابعيه الذين طالبوا بالمقاطعة، وعلقوا: "المقاطعة يا برنس مصر ونجم شاشة أنت مؤثر كبير وناس كتير واخدينك قدوة، بالنسبة للمقاطعة ايه؟، طيب والمقاطعة يا نمبر وان، جه يكحلها عماها، مش مقاطع؟".

وكشف محمد رمضان مؤخرًا عن تعاقده على عمل فني جديد ونشر صورة له من التعاقد عبر حسابه الرسمي على نفس التطبيق وعلق: "رمضان يجمعنا"، ومن المتوقع أن يتم عرضه بموسم رمضان 2025.

ويحيي الفنان محمد رمضان حفلًا غنائيًا في لبنان يوم السبت 17 أغسطس الجاري لأول مرة، وعلى الرغم من اعتذار العديد من نجوم الغناء من إحياء أي حفلات غنائية في لبنان خلال الفترة الحالية نظرًا لتوتر الأوضاع السياسية في منطقة الشرق الأوسط، نشر رمضان مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وقال: "جمهوري اللبناني الغالي، وصلي كم اعتذارات نجوم العرب عن حفلاتهم في بيروت، نظرًا للأوضاع وكلموني المسؤولين عن الحفل قالولي هتعمل ايه، قلت لهم الحفلة قائمة ومتلغتش وانا ان شاء الله موجود معاكم، ولو قفلوا الخطوط الجوية أجيلكم بالخطوط البحرية".

يذكر أن محمد رمضان يشارك ببطولة فيلم "أسد" ويمثل التعاون الأول بينه وبين السيناريست والمخرج محمد دياب وسط مشاركة نخبة من نجوم السينما المصرية وهم الفنان خالد الصاوي، الفنان ماجد الكدواني، الفنان شريف سلامة والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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