عمرو دياب يوجه الشكر للمتحدة و"بنش مارك" من حفل العلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

وجه النجم عمرو دياب الشكر والتحية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة "بنش مارك" خلال إحياء حفله الغنائي في مهرجان العلمين بنسخته الثانية هذا العام تحت شعار "كامل العدد".

وفور صعوده على المسرح حرص على تحية المتواجدين وتوجيه الشكر لكل من ساهم في تواجده وقال: "يسعدني ويشرفني وجودي معاكم النهاردة، وبشكر الشركة المتحدة وبنش مارك وكل من ساهم في وجودي هنا انهاردة".

واختار عمرو دياب أغنية "يا أنا يا لأ" ليبدأ بها الحفل وسط تفاعل المتواجدين الذين حرصوا على الحضور ودعم نجمهم.

ونشرت الصفحة الرسمية لمهرجان العلمين على "انستجرام"، مقطع فيديو أوضحت خلاله توافد كبير من جمهور "الهضبة" قبل ساعات من بدء الحفل.

وكشفت إدارة مهرجان العلمين خلال الساعات القليلة الماضية، عن نفاد تذاكر الحفل بالكامل، حيث تراوحت تذاكر الحفل بين 4 فئات هم: "الفئة الرابعة 800 جنيه، الفئة الثالثة 1200 جنيه، الفئة الثانية المكونة من طاولة لـ 6 أشخاص بـ 90.000 ألف جنيه، والفئة الأولى المكونة من طاولة لـ 9 أشخاص بـ 160.000 ألف جنيه.

تشهد فعاليات مهرجان العلمين في نسخته الثانية العديد من الفعاليات الفنية والثقافية وحتى الرياضية وسط حضور جماهيري ضخم، إلى جانب عرض عدد من المسرحيات في بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة المصرية، وكشف مهرجان العلمين عدد من العروض المسرحية التي سيتم عرضها ضمن الفعاليات هذا العام وهم مسرحية "السندباد" بطولة الفنان كريم عبد العزيز، مسرحية "الشهرة" للمخرج الكبير خالد جلال، مسرحية "البنك سرقوه" بطولة الفنان أشرف عبد الباقي، مسرحية "دكان أحلام" للمخرج أنس النيلي، ومسرحية "حبيبتي من تكون" للمخرج الكبير خيري بشارة.

اقرأ أيضا:

طليق أيتن عامر يستغيث: "نفسي أشوف ابني يوم عيد ميلاده"