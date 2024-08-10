ناهد السباعي في البحر وهيدي كرم جريئة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هيدي كرم

ظهرت الفنانة هيدي كرم، بإطلالة جريئة، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، مرتدية فستانا قصيرا.

جوري بكر

نشرت الفنانة جوري بكر، أحدث إطلالة لها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام.

نيكول سابا

ظهرت الفنانة نيكول سابا، بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عيش اللحظة واستمتع بها".

بشرى

نشرت الفنانة بشرى، صورة لها من حفل الزفاف، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت إعجاب متابعيها.

نسرين طافش

ظهرت الفنانة نسرين طافش، بإطلالة صيفية أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صباح الخير".

مي سليم

الفنانة مي سليم، ظهرت بفستان أنيق، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أغنية أخينا.. قريبا على جميع المنصات الموسيقي".

ناهد السباعي

نشرت الفنانة ناهد السباعي، صورة لها وهي تقود (جت سكي) وسط البحر، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت إعجاب متابعيها.

عبير صبري

ظهرت الفنانة عبير صبر ي، بفستان أنيق، عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

شكران مرتجي

نشرت الفنانة شكران مرتجي، إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت إعجاب متابعيها.

درة

خطفت الفنانة درة، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام.