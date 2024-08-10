فن ومشاهير

وفاة نجم الأهلي كابتن صلاح حسني والد الفنان أحمد صلاح حسني

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:
رحل عن عالمنا منذ قليل نجم النادي الأهلي السابق، والمدير التنفيذي ومدير الكرة للفريق، صلاح حسني والد الفنان أحمد صلاح حسني.
وكشفت الفنانة إيمان العاصي عن وفاته عبر استوري حسابها الرسمي على "انستجرام"، ونعته قائلة: "لا حول ولا قوة إلا بالله، انتقل إلى رحمة الله والد أخي وزميلي أحمد صلاح حسني، الله يصبرك يا أحمد يارب ويرحم والدك".
ومن المتوقع أن يتم الكشف عن موعد الجنازة والعزاء خلال الساعات القليلة المقبلة.


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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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