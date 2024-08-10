شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الكابتن صلاح حسنى مدير الكرة الأسبق للأهلى والمدير التنفيذى للجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

رحل عن عالمنا والد الفنان أحمد صلاح حسنى، وأعلن المنتج ياسر خليل وفاته على صفحة الفيس بوك وعلق قائلا: إنّا لله وإنّا إليه راجعون توفى إلى رحمة الله تعالى والد أخويا أحمد صلاح حسنى الكابتن صلاح حسنى اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وأدخله فسيح جناتك امين برجاء الدعاء".

بدأ صلاح حسنى مسيرته مع كرة القدم بمدرسة النقراشي، والتحق بناشئي الأهلي في سن 14 سنة ولعب مع الفريق الأول حتى سن 24 سنة، ثم اعتزل الكرة بعد إصابته بوتر إكيلس.

تولى منصب مدير الكرة بالأهلي وبعدها أصبح مديرًا تنفيذيًا لاتحاد الكرة، وابتعد عن كرة القدم في 2010 بعد تقديم استقالته.