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القاهرة - سامية سيد - قدم الهضبة عمرو دياب عددا كبيرا من أغانيه القديمة والجديدة خلال حفله الذي أقيم في مهرجان العلمين الجديدة، وخلال غنائه "هتدلع" في ختام الحفل تزينت سماء العلمين بالألعاب النارية.

وحرص الهضبة في نهاية حفله بالعلمين الجديدة على تقديم الشكر إلى جمهوره بعد حرصهم على حضور الحفل، إلى جانب توجيه الشكر إلى الشركة المتحدة وهيئة الترفيه السعودية.

وكانت قد نفدت تذاكر حفل الهضبة عمرو دياب ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، وشهد الحفل إقبالا غير مسبوق، حيث نفد كامل فئات تذاكر الحفل والتي تتراوح ما بين المليون جنيه للكابينة و600 جنيه للفئة العادية مرورا بالتنوع في الفئات السعرية.

ويأتى حفل عمرو دياب في إطار تعاون موسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية ضمن تعاون الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع الموسم.

مهرجان العلمين ضمن استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.



سماء العلمين تتزين بالألعاب النارية في ختام حفل الهضبة



سماء العلمين تتزين بالألعاب النارية في ختام حفل الهضبة