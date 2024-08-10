شكرا لقرائتكم خبر عن مروة ناجى ونجوم الأوبرا يتألقون بروائع الزمن الجميل على مسرح سيد درويش وأوبرا دمنهور والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار اهتمام الثقافة المصرية بالفنون الرفيعة اختتمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء بحفلين فنيين رائعين أحيتهما الفنانة مروة ناجي على مسرحى سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" وأوبرا دمنهور.

شهد الحفلان إقبالاً جماهيريًا واسعًا، حيث تجسدت فيهما أجواء الطرب الأصيل عبر أداء مميز من مروة ناجي بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، ومشاركة الفنانين تامر عبد النبى، ولاء طلبة، وحسام حسني.

تضمن البرنامج الفني للحفلين فاصلين؛ قدمت مروة ناجي في الفاصل الثاني مجموعة من أغانى كبار النجوم منها: "ألف ليلة وليلة لكوكب الشرق أم كلثوم ، موعود للعندليب عبد الحليم حافظ، سهر الليالى لفيروز، العيون السود وف يوم وليلة لوردة الجزائرية، الحب اللى كان ميادة الحناوي، وقال جانى بعد يومين لسميرة سعيد"، وتألقت بأداء يفيض بالشجن والأصالة أضفى على الحفل لمسة ساحرة من ذكريات نجوم الزمن الجميل.

أما الفاصل الأول، فقد أبدع الفنانون تامر عبد النبى، حسام حسنى، وولاء طلبة في تقديم باقة من الأغاني التي لاقت استحسانا كبيرا من الجمهور، منها: "ع اللي جرى، طاير يا هوى، بهية وبتسأل يا حبيبي".

وتألق الفنانون بأصواتهم مع أنغام الموسيقى، فى تجسيد حالة طربية فريدة استمتع بها جمهور الحفل من عشاق الموسيقى والفن الأصيل.



مروة ناجى



حفل اوبرا دمنهور



حفل اوبرا دمنهور

ويأتي الحفلان ختامًا لفعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء على مسرحى "سيد درويش" أوبرا الإسكندرية، و"أوبرا دمنهور".

وتميز المهرجان الذي أقيم فى الفترة من 18 يوليو حتى 10 أغسطس، بمشاركة نخبة من النجوم والفرق الغنائية المتميزة، كما شهد مشاركة مميزة للمواهب الشابة ضمن عروض مركز تنمية المواهب، مما أضفى على الفعاليات تنوعًا يلامس مختلف الأذواق.

ولقد نجح المهرجان الصيفي لهذا العام في تقديم تجربة فنية متنوعة، عززت من دور الثقافة والفن في الارتقاء بالوعي المجتمعى وتنمية الذوق الفنى للجمهور المصرى.