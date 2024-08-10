شكرا لقرائتكم خبر عن كيت وينسلت تعود لشبابها خلال أحدث جلسة تصوير لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدت كيت وينسلت بمنتهى البريق أثناء التقاط جلسة تصوير لها لصالح مجلة هاربر بازار، ظهرت فيها نجمة هوليود البالغة من العمر 49 عاما وكأنها لا تزال في العشرينيات من العمر حينما التقطت صورًا مميزة ومختلفة لها.



كيت وينسلت

من ناحية أخرى سبق وأضافت النجمة العالمية كيت وينسلت شارة أخرى إلى مجموعتها الطويلة من الأمجاد، وبحسب مجلة Variety، من المقرر أن يتم تكريم ممثلة تيتانيك في مهرجان زيورخ السينمائي هذا العام.



كيت وينسلت فى صورة أخرى

وستتسلم الممثلة البالغة من العمر 48 عامًا جائزة الأيقونة الذهبية خلال المهرجان الذي يبدأ في الفترة من 3 إلى 13 أكتوبر 2024.



كيت وينسلت

وقال كريستيان يونجين، المدير الفني لمهرجان زيورخ السينمائي: "إن كيت وينسلت هي أيقونة حقيقية للسينما وتتألق من خلال تنوعها في أفلام الاستوديوهات الكبيرة وكذلك الإنتاجات المستقلة الصغيرة"، أضاف: "إن اختيارها متعدد الأوجه للأدوار ومسيرتها الطويلة في هوليوود يجعلها المفضلة لدى الجماهير من أجيال متعددة".



كيت وينسلت

وعلاوة على ذلك، من المقرر أيضًا أن تقدم الممثلة أحدث أفلامها "Lee"، والذي من المقرر أن يصدر في 13 سبتمبر 2024.

الفيلم عبارة عن دراما بريطانية عن السيرة الذاتية مستوحاة من لي ميلر، المصور والمصور الصحفي الأمريكي في القرن العشرين.

في الفيلم، ستلعب وينسلت دور لي ميلر، التي تواجه مخاطر الحرب العالمية الثانية والتمييز الجنسي أثناء توثيق الأحداث الرئيسية في زمن الحرب لمجلة فوغ البريطانية، بصرف النظر عن التمثيل، تلعب الممثلة أيضًا دورًا رئيسيًا كمنتج مشارك في الفيلم، كما ستحضر إليزابيث لي ميلر عرض فيلمها مع ابنها.