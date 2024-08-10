توافد الجمهور على حفل عمرو دياب في مهرجان العلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

توافد عدد كبير من جمهور ومحبي النجم عمرو دياب على حفله الليلة ضمن فعاليات مهرجان العلمين في نسخته الثانية هذا العام تحت شعار "كامل العدد".

ونشرت الصفحة الرسمية لمهرجان العلمين على "انستجرام"، مقطع فيديو أوضحت خلاله توافد جمهور "الهضبة" على بوابات الحفل، ومن المقرر أن يقدم عمرو دياب باقة من أشهر أغانيه.

وكشفت إدارة مهرجان العلمين خلال الساعات القليلة الماضية، عن نفاد تذاكر الحفل بالكامل، حيث تراوحت تذاكر الحفل بين 4 فئات هم: "الفئة الرابعة 800 جنيه، الفئة الثالثة 1200 جنيه، الفئة الثانية المكونة من طاولة لـ 6 أشخاص بـ 90.000 ألف جنيه، والفئة الأولى المكونة من طاولة لـ 9 أشخاص بـ 160.000 ألف جنيه.

تشهد فعاليات مهرجان العلمين في نسخته الثانية العديد من الفعاليات الفنية والثقافية وحتى الرياضية وسط حضور جماهيري ضخم، إلى جانب عرض عدد من المسرحيات في بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة المصرية، وكشف مهرجان العلمين عدد من العروض المسرحية التي سيتم عرضها ضمن الفعاليات هذا العام وهم مسرحية "السندباد" بطولة الفنان كريم عبد العزيز، مسرحية "الشهرة" للمخرج الكبير خالد جلال، مسرحية "البنك سرقوه" بطولة الفنان أشرف عبد الباقي، مسرحية "دكان أحلام" للمخرج أنس النيلي، ومسرحية "حبيبتي من تكون" للمخرج الكبير خيري بشارة.

وأعلنت إدارة مهرجان العلمين عن تخصيص 60 % من الأرباح لصالح الشعب الفلسطيني، كما أعلنت أن معظم فعاليات المهرجان ستقام في الفترة الصباحية ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء، وأن 50% من الفعاليات ستقام في فترة النهار، بالإضافة للاعتماد على الطاقة الشمسية والمولدات الكهربائية.

وأكد القائمين على المهرجان أن النسخة الثانية ستشهد اختلاف كبير عن الدورة الأولى نظرًا لاكتمال الخدمات في مدينة العلمين الجديدة، التي أصبحت مؤخرًا وجهة سياحية هامة تشهد توافد آلاف الجنسيات من حول العالم.

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