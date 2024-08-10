شكرا لقرائتكم خبر عن جينا أورتيجا تدافع عن دورها فى فيلم Miller’s Girl لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت النجمة العالمية الشابة جينا أورتيجا حول الجدل الدائر بشأن الفجوة العمرية التي وصلت لثلاثة عقود في مشهدها الجرىء مع النجم العالمى مارتن فريمان الذى شاركها فى بطولة فيلم Miller’s Girl والذى طرح فى يناير الماضى، ويلعب فيه فريمان دور أستاذ، وتلعب أورتيجا دور طالبة تبلغ من العمر 18 عام.

تم وصف الفيلم بأنه فيلم يحتوى على إثارة بالغة نظرًا لأنه يستكشف العلاقة المعقدة والحميمة بين الطالبة وأستاذها، وبسبب ذلك تلقى الفيلم بعض ردود الفعل العنيفة.

وفى مقابلة حديثة مع موقع Vanity Fair، دافعت جينا أورتيجا عن المشاهد المثيرة للجدل، قائلة:" إن الفيلم لا يؤيد طبيعة العلاقة التي يصورها، وليس من المفترض أن يكون فيلماً مريحاً، ومن الطبيعى أن يواجه الفيلم هذا الكم من الهجوم بسبب هذه المشاهد، وليس من الطبيعى أن يكون الفن ممتعًا أو سعيدًا".

وتابعت أورتيجا قائلة: "لقد مررنا جميعًا بتجارب فاشلة في مرحلة أو أخرى، وهذا ما يناقشه العمل".