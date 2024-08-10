شكرا لقرائتكم خبر عن عصام صاصا باكيا قبل محاكمته: "راضى بقضاء الله وواثق فى القضاء المصرى" والان مع تفاصيل الخبر

قال المطرب عصام صاصا في فيديو نشره على صفحته بموقع "إنستجرام"، إن هذا الفيديو قد يكون آخر فيديوهاته، مؤكدا أنه برىء من التسبب عن عمد في وفاة الشخص الذي دهسه بسيارته، داعيا الله أن ينير قبره.

وأضاف عصام صاصا، إنه صدم الرجل من الجانب الأيسر وليس الأيمن، وهو ما يؤكد أنه كان في نصف الطريق وليس على الرصيف.

وتابع: الناس قالت عليا بدوس عالناس بفلوسي، وأنا أغلب من كده أنا والدي متوفى من وأنا عمري سنة عشت عمري مع أمي تحت خط الفقر، وربنا كرمني من سنتين، فعمري ما هدوس على حد.

واختتم عصام صاصا حديثه: أنا محتاج دعمكم وتفضلوا جنبي، وأنا راضي بقضاء ربنا وواثق في القضاء المصري.

وكانت جهات التحقيق قد وضعت مطرب المهرجانات عصام صاصا، المتهم بقتل سائق بالخطأ على الطريق الدائري بالجيزة من خلال دهسه بسيارته أثناء قيادة المتهم سيارته تحت تأثير المخدر، على قوائم الترقب والوصول وذلك لضبطه فور عودته من المطار.

واستخدمت جهات التحقيق حقها المخول في المادة 155 من القانون، لإدراج عصام صاصا على قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر، وتصدر تلك القرارات في الجرائم المعاقب عليها في الحبس، يمكن للصادر بحقه قرار إدراج او منع من السفر التظلم عليه امام المحكمة المختصة خلال 15 يوما من علمه بالقرار.

ونصت المادة: للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن، ولقاضي التحقيق المختص، وكذلك الجرائم التي يصدر فيها المنع من السفر هي الجناية والجنحة المعاقب عليها بسنة حبس بشرط وجود أدلة كافية على جدية الاتهام، ولأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات، وضمان تنفيذ ما عسى أن يقضى به من عقوبات لمدة أو لمدد محددة لا تجاوز فى مجموعها عن ذات السبب سنتين وللمحكوم عليهم المطلوب التنفيذ عليهم أو المحكوم عليهم ممن تطلب الجهات القضائية نقلهم أو تسليمهم أو محاكمتهم.

وجاء قرار وضع عصام صاصا على قوائم الترقب والوصول كإجراء احترازى حيث سبق، وأن قررت اخلاء سبيله على ذمة التحقيقات لكنه سافر إلى الامارات.

وكان مطرب المهرجانات عصام صاصا، تم اتهامه بالقتل الخطأ من خلال قيامه بدهس سائق أعلى الطريق الدائرى بالجيزة ما أدى إلى مصرعه، وذلك أثناء قيادة المتهم سيارته تحت تأثير المخدر.

وتم إحالة عصام صاصا الى المحاكمة والتي نظرت القضية وتم تأجيلها 11 أغسطس لحضور المتهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القاء القبض على شقيق عصام صاصا لقيامه بتزوير توكيل قضائى من الشهر العقارى باسم عصام صاصا يمكنه من الدفاع عنه دون حضور الجلسات.