شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يسجل بـ اللعب مع العيال ثاني أعلى إيرادات في مشواره والان مع تفاصيل الخبر

وصلت إيرادات فيلم اللعب مع العيال للنجم محمد إمام، إلى 50 مليون جنيه في شباك التذاكر خلال شهرين عرض، حيث انطلق الفيلم يوم 12 يونيو الماضي للمنافسة في موسم عيد الأضحى السينمائى 2024، ليسجل محمد إمام بهذا الفيلم ثاني أعلى إيرادات في مشواره السينمائى بعد فيلم "عمهم" الذى وصل إلى 55 مليون جنيه.

فيلم اللعب مع العيال بطولة محمد إمام، أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبد العظيم، ويزو، مصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة في تعاونه الأوله مع النجم محمد إمام، وتدور الأحداث في إطار من الكوميديا، حول مدرس التاريخ (علام)، والذي يُنقل إلى أحد المدارس بمنطقة صحراوية، فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان.

ويسجل فيلم اللعب مع العيال التعاون الأول بين محمد إمام مع المخرج شريف عرفة بعدما سبق وعمل والده عادل إمام مع عرفه في 5 أفلام، من أبرز ما قدمه وهي: "اللعب مع الكبار"، "المنسي"، "الإرهاب والكباب"، "طيور الظلام"، وأخيراً "النوم في العسل" عام 1997، ليعود إمام للعمل مع شريف عرفة بعد 26 سنة من تعاون والده معه.

وتعرض السينمات حالياً أفلام : "ولاد رزق 3 – القاضية" بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وآسر ياسين، اللعب مع العيال بطولة محمد إمام وأسماء جلال وباسم سمرة، عصابة الماكس بطولة أحمد فهمى وروبى ولبلبة، أهل الكهف بطولة خالد النبوى وغادة عادل ومحمد ممدوح ومحمد فراج وريم مصطفى، جوازة توكسيك بطولة ليلى علوى وبيومى فؤاد ومحمد أنور، X مراتي بطولة هشام ماجد ومحمد ممدوح وأمينة خليل

