ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة التركية هاندا أرتشيل الجمهور مجموعة صور من رحلتها الصيفية إلى جزيرة ميكونوس.

وقد إعتمدت هاندا عدة إطلالات صيفية رائعة ومختلفة، تناسب عدة مناسبات، وقدمت نموزج مميز للشابات لاعتماده في إطلالاتهن الصيفية.

وكان عبّر الممثل التركي باريش أردوتش عن اعجابه بالتعامل مع هاندا أرتشيل، وذلك بعد تعاونهما في فيلم "دعها للرياح".

وقال باريش أردوتش لوسائل إعلام تركية: "إنها شخص رائع، عملنا معًا لمدة 20-25 يوم وتمنيت لو قضينا وقت أكثر سويًا، انها تشكل تناسق مذهل، وقلت لها إن شاءالله نعمل معًا مجددًا في مزيد من الأعمال مستقبلًا".

كانت هذه تفاصيل خبر إعتمدِ لوكات هاندا أرتشيل خلال عطلتها في ميكونوس لتحافظي على أناقتك التامة على البحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.