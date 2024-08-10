شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة وحفل توقيع للفنان أحمد آدم بمهرجان المسرح المصري والان مع تفاصيل الخبر

يخصص مهرجان المسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، ندوة وحفل توقيع عن مسيرة الفنان أحمد آدم، اليوم السبت 10 أغسطس، والذي تم تكريمه خلال حفل افتتاح الدورة السابعة عشرة، (دورة سميحة أيوب)، ويدير الندوة الفنانة نبيلة حسن، بحضور الإعلامي سمير عمر مؤلف كتاب "الفنان الشقيان"، وتبدأ الندوة الساعة الثالثة مساء وتستمر حتي الخامسة بالمجلس الأعلى للثقافة.

الفنان الكبير أحمد آدم حاصل على بكالوريوس التجارة من جامعة الإسكندرية، وكانت بدايته من خلال مسرح الطفل في قصر ثقافة الحرية بالإسكندرية، حيث شارك في العديد من المسرحيات، وجسّد أدوارًا تراجيدية في بداية مشواره بالإسكندرية، ليرحل بعدها إلى الكوميديا، حيث التحق بفرقة مسرح محمد صبحي ليقدم معه مسرحيات: (أنت حر، الهمجي، المهزوز)، وبعدها يشارك في الكثير من الأعمال المسرحية ليصبح فيما بعد بطلاً في المسرح المصري.



كتاب عن الفنان أحمد آدم

ومن أعماله المسرحية: البلدوزر، القشاش، خد الفلوس وأجري، عائلة عصرية جدًا، الثعلب في الملعب، عطية الإرهابية، نشنت يا ناصح، فيما يبدو سرقوا عبده، باحبك يا مجرم، حودة كرامة، ربنا يخلي جمعة ،برهومة وكلاه البارومة.

أحمد آدم استطاع أن يخلق شخصية وكاراكتر تعلق بها الجمهور لسنوات طويلة وهي شخصية (القرموطي) بمسلسل (سر الأرض) عام 1994، والتي حققت له نجاحًا كبيرًا، لتتوالي بعدها أعماله التي يتناول فيها تلك الشخصية في السينما والدراما التليفزيونية، ومن أعماله في السينما: الرجل الأبيض المتوسط، معلش إحنا بنتبهدل، صابر وراضي، شعبان الفارس، صباحو كدب، القرموطي في مهمة سرية، القرموطي في أرض النار ، قرمط بيتمرمط ، وغيرها من الأعمال.

مهرجان المسرح المصري يقام برعاية ودعم من وزارة الثقافة، والدورة الحالية تحمل اسم الفنانة " سميحة أيوب "، وتتكون اللجنة العليا لهذا المهرجان من الفنان محمد رياض (رئيسا) والفنان ياسر صادق (مديرا للمهرجان) ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم ، وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي و عبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل ، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي ، المخرج إسلام إمام، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب وأ.عمرو البسيوني رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح، وتستمر الفعاليات حتى يوم 17 اغسطس 2024 الذي سيشهد حفل الختام .