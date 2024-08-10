هذه الإطلالات الرائعة التي اعتمدتها دانييلا رحمة في شهر العسل

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة الجمهور مجموعة صور، وثقت من خلالها مشاهد من شهر العسل الذي قضته مع زوجها الفنان السوري ناصيف زيتون بين فرنسا واليونان.



وقد ظهرت دانييلا بعدة لوكات صيفية مميزة، وتتماشى مع عدة مناسبات مختلفة، أبرزت رشاقتها وجمال قوامها.

وقد تم التأكيد مؤخراً على تعاون يجمع دانييلا رحمة بالممثلين كارين رزق الله وعابد فهد، ومعتصم النهار، من خلال مسلسل "نفس" إنتاج صادق الصباح، وإخراج إيلي السمعان، وذلك بعد أن غابت الموسم الرمضاني الماضي عن الأعمال بسبب تحضيرها لحفل زفافها.