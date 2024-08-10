فريق عمل مسلسل "العميل" يحتفل بقرب عرض أولى حلقاته على "شاهد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفل صناع وفريق عمل المسلسل اللبناني "العميل" بقرب عرضه على منصة "شاهد" يوم 18 أغسطس الجاري بعد العديد من الصعوبات والتحديات التي واجهته خلال الفترة الماضية.

ونشر موقع "ET بالعربي" تقريرًا عن الفيلم وظهر خلاله عدد من فريق العمل وهم يتحدثون عن الكواليس منهم الفنان سامر إسماعيل وعلق: "مسلسل 90 حلقة وهو ثنائية بين اثنين أخوة أنا والممثل وسام فارس، ومعانا نخبة من النجوم منهم الأستاذ أيمن زيدان، يارا صبري، وفادي صبيح".

مسلسل "العميل" هو أول مسلسل تركي يتم تعريبه ومأخوذ من مسلسل "في الداخل" وتدور أحداثه حول الأخوين أمير ووسام اللذان يفرقهما القدر منذ الصغر، يكبر ليصبح ضابط شرطة، لكنه ينضم لعصابة كجزء من عملية سرية، بينما أخوه وسام، الذي اختطف عندما كان طفلًا، يكبر ليصبح جزءًا من نفس العصابة، بدون علمهما، يعمل الأخوان معًا دون معرفة حقيقتهما، ويتشابك مصيرهما في إطار مثير مليء بالتشويق.

اقرأ أيضا:

آخر تطورات الحالة الصحية لـ إيمان البحر درويش (خاص)