خواكين وليدي جاجا.. صور جديدة من الفيلم المرتقب "Joker 2" استعدادًا لعرضه أكتوبر المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل فريق عمل الفيلم المنتظر "Joker 2" الذي يحمل عنوان "Folie a Deux" الترويج له استعدادًا لبدء عرضه في دور العرض السينمائي حول العالم مطلع شهر أكتوبر المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية لفيلم "Joker" صور جديدة من كواليس الفيلم، وظهر خلالها النجم الحائز على جائزة الأوسكار خواكين فينيكس وهو داخل أحد المحاكم ومن ورائه المغنية ليدي جاجا في شخصية "هارلي كوين"، إلى جانب صورة أخرى لمخرج الفيلم تود فيليبس وهو يعطي تعليماته لليدي جاجا بأحد المشاهد.

الفيلم يعد بمثابة الجزء الثاني من فيلم "Joker" الذي طرح تجاريًا عام 2019 وفاز بجائزتي أوسكار هما "أفضل ممثل في دور رئيسي"، و"أفضل موسيقى تصويرية"، كما حقق الفيلم نجاحًا جماهيريًا فاق كل التوقعات بإيرادات تخطت حاجز المليار دولار من ميزانية تقدر بـ 55 مليون دولار.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها الثنائي خواكين فينيكس وليدي جاجا بفيلم سينمائي، حيث تم اختيار ليدي جاجا للمشاركة في الجزء الثاني وتجسيد شخصية الكوميكس الشهيرة "هارلي كوين" التي ظهرت معه من قبل بالقصص المصورة وكانت دائمًا ما تشارك جنونه.

ويشارك خواكين فينيكس بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم الدراما والإثارة "The Island" وتشاركه البطولة الممثلة روني مارا، كما يشارك ببطولة فيلم الرعب والكوميديا "Eddington" الذي يتعاون خلاله للمرة الثانية مع المخرج أري أستر بعد فيلمهما "Beau is Afraid" عام 2023.

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