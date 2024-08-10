شكرا لقرائتكم خبر عن مغامرات كريم عبد العزيز في الأزمنة القديمة من الحشاشين إلى السندباد والان مع تفاصيل الخبر

يخوض النجم كريم عبد العزيز تجربة فنية جديدة خلال مسرحية السندباد التي انطلق عرضها أول أمس الخميس 8 أغسطس ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العملين الجديدة وتختتم عروضها اليوم السبت 10 أغسطس، حيث يعيش كريم عبد العزيز مغامرات مشوقة في زمن قديم وتحديدًا وقت السندباد.

تقديم كريم عبد العزيز لمسرحية السندباد في هذا التوقيت والعودة بالزمن إلى الماضي يأتي بعد تجربته في مسلسل الحشاشين الذى قدمه في شهر رمضان الماضي، والذى عاد فيها إلى القرن الحادي عشر ميلادى، حيث طائفة دينية من الشيعة الإسماعيليَة تُدعى الحشاشين، والتي أسسها حسن الصباح، ليعيش كريم عبد العزيز مغامرات في الماضي في الدراما مع الحشاشين والمسرح مع السندباد.



مسرحية السندباد

مسرحية السندباد انطلق عرضها أول أمس الخميس بحضور كامل العدد في مسرح u arena بمهرجان العلمين الجديدة، وبحضور النجم يوسف الشريف الذى حرص على مشاهدة العرض، والمسرحية تعرض في إطار التعاون بين موسم الرياض والهيئة العامة للترفيه السعودية، مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسرحية "السندباد" من بطولة كريم عبد العزيز، نيللي كريم، مصطفى خاطر، بيومي فؤاد، ويزو، محمد توب، عبد الرحمن حسن، محمد حسني، وإشراف على الكتابة أحمد الجندى وتأليف محمود نبيل ومحمد زيزو، وإخراج أحمد الجندي. وتدور أحداثها في إطار فانتازي حول عمر أبو الهول الذي يجد قلادة سحرية في مقبرة قديمة، تعود به إلى زمن السندباد، فيقرر أن ينتحل تلك الشخصية ليعيش حياة المغامرات والبطولات.

مسرحية السندباد تعد التجربة الثانية للنجم كريم عبد العزيز على خشبة المسرح، حيث كان له تجربة وحيدة قدمها منذ 23 سنة وهى "حكيم عيون" التي عرضت عام 2001 وشارك في بطولته أحمد حلمى، علاء ولى الدين، موناليزا، حجاج عبد العظيم، ومريم نوح وتأليف أحمد عبد الله وإخراج هانى مطاوع.