مي سليم تشوّق جمهورها لأغنيتها الجديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوّقت الفنانة مي سليم جمهورها لأحدث أغانيها والتي تحمل عنوان “أخينا”، حيث من المقرر أن تطرحها الأسبوع المقبل على جميع المنصات، والأغنية من كلمات أحمد عيسى، وألحان مدين، وتوزيع أمين نبيل.

ونشرت مي على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” برومو أغنية “أخينا” وعلقت عليه بقولها: “قريبًا أغنية أخينا على جميع المنصات الموسيقية”.

وكانت مي سليم قد كشفت أنها ستُحيي حفلاً جماهيرياً في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، مؤكدةً أنه حفلها الأول في الرياض منذ بداية مشوارها الفني، آملة أن تنال إعجاب الجمهور.

ونشرت مي عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” بوستر يحمل صورتها، وعلّقت عليه قائلةً: “أول حفل ليا في الرياض، مبسوطة أوي إني هكون معاكم”.

ويأتي حفل مي في الرياض بعد تألقها الفترة الأخيرة في حفلات عدة بمصر، عقب عودتها لإحياء الحفلات الغنائية بعد غياب طويل.

يُذكر أن مي سليم شاركت في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل “سر إلهي”، وهو تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وشاركها في بطولته كلٌ من: روجينا، مراد مكرم، أحمد سلامة، محمد ثروت، رنا رئيس، دنيا سامي، محمود حجازي، ورنا رئيس…، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة حول “نصرة” التي تعاني الأمرّين، ثم تجد نفسها في موقف لا تُحسد عليه، عندما يغدر بها أقرب الناس إليها، فتسعى للانتقام…

كما شاركت مي سليم كضيف شرف في مسلسل “المداح 4″، وهو بطولة حمادة هلال، تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.