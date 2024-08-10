ردود فعل غريبة على دور هند صبري في “مفترق طرق”.. وهكذا علّقت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في لقاء لها مع برنامج et بالعربي كشفت الفنانة هند صبري عن أغرب التعليقات التي تلقتها بسبب دورها في مسلسل “مفترق طرق” والأحداث الأخيرة في العمل.

وقالت هند: “أميرة الألفي اليومين دول خدت قرار أنها ترجع لبيتها وعيالها ودا معصب ناس كتير في ستات كتير بتقابلني تقولي إنتي غبية؟ أقولها نعم؟ تقولي لأ أميرة الألفي إزاي تعملي كده وأفضل أقول معلش أنا أسفة أنا هقول لأميرة”.

وتابعت هند صبري: “الحمد لله ردود الفعل فاقت توقعاتنا كلنا المسلسل نجح مع كل الشرائح الاجتماعية ومع كل الشرائح العمرية لأنه في قصة لكل شريحة عمرية وأعتقد أن إحنا اجتماعيًا غطينا شرائح كتيرة”.

وأكملت موضحة أنهم انتهوا من تصوير المسلسل قبل عام ونصف لذا لم يتوقعوا هذا النجاح الكبير مع تأخر عرضه: “أنا صراحة كنت متخيلة النجاح لأن تعبنا فيه بداية من شركة الإنتاج والكتابة واللي منهم الراحل شريف بدر الدين كل فريق العمل عيشنا مع بعض أربعة شهور متواصلة في أبو ظبي من سنة ونصف إحنا كنا ابتدينا ننسى إننا عملنا المسلسل ولما نزل كلنا مش مصدقين النجاح ممتنة وسعيدة ويارب يكمل على خير والنهاية تعجبكم”.

مسلسل “مفترق طرق” من بطولة هند صبري، إياد نصار، ماجد المصري، جومانا مراد، هدى المفتي، نهى عابدين وعلي الطيب إلى جانب عدد من الفنانين الذين يظهرون ضيوف للحلقات، وهو مأخوذ عن المسلسل الأجنبي The Good Wife وعرض عام 2009 وهو مكون من 7 مواسم، ويقدم النسخة العربية السيناريست الراحل شريف بدر الدين، إخراج أحمد خالد موسى.