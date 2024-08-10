فن ومشاهير

ريهانا وآيساب روكي في موعد غرامي على البحر في بربادوس

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوهد الثنائي ريهانا وآيساب روكي وهما يتسكعان على الشاطئ، خلال آخر رحلة لهما إلى موطن مؤسسة Fenty Beauty، 36.

ويبدو أن الزوجين يستمتعان أيضًا برحلة ممتعة في البحر، وفقًا للصور التي التقطت لهما مرتديين سترات النجاة على أريكة برتقالية قابلة للنفخ.

وقبل يوم واحد فقط من موعد الثنائي النهاري، أبهرت ريهانا المعجبين بعودتها الكبرى إلى مهرجان Crop Over السنوي في بربادوس. سارت في الشوارع في مهرجان “سانت مايكل” المعروف أيضًا باسم موكب Grand Kadooment، مرتدية زي كرنفال مجنح مخصص يغطيها من الرأس إلى أخمص القدمين.

تميزت المجموعة المكسوة بالريش اللافتة للنظر بجواهر ذهبية وبرونزية وغطاء رأس مطابق، والذي أكمل بشكل مثالي خصلات شعر المغنية الكستنائية وإبرازاتها الشقراء.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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