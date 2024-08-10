تفاعل كبير مع الإعلان الترويجي للجزء الثاني من “المتوحّش”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أفرج عن الإعلان الترويجي للجزء الثاني من مسلسل “المتوحّش” (Yabani) بعد قرار الشركة المنتجة تمديده لموسم جديد.

وحازت تفاصيل الإعلان الترويجي تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي من الجمهور، الذي طرح العديد من التساؤلات في ما يتعلّق بأحداث الحلقة الأخيرة من الموسم الأول.

سيبدأ عرض مسلسل “المتوحّش” (Yabani) يوم السبت 7 أيلول على قناة “Now” التركية، وستعرض النسخة التركية المدبلجة عبر منصة “شاهد”.

المسلسل من بطولة خالد أوزغور ساري، سيماي بارلاس، يورداير أوكور، دولوناي سويسرت، وغيرهم. وهو من إنتاج شركة “NTC Media” وفاتح أكسوي ومحمد يجيت ألب.