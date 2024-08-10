بعد خروجه من المستشفى.. هذه تفاصيل حالة محمد منير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد المطرب المصري محمد منير للسفر خارج البلاد، لإجراء مجموعة من الفحوصات والتحاليل الطبية للاطمئنان إلى صحته، وذلك بعدما تعرّض لأزمة صحية مفاجئة في الفترة الأخيرة، استدعت نقله إلى أحد مستشفيات الشيخ زايد.

وكشف مواطنه الكاتب محمد الغيطي، الذي تربطه علاقة صداقة قوية بالكينغ، في تصريحات خاصة لـ”النهار العربي”، أنه حرص على زيارته للاطمئنان إلى حالته الصحية. وأكّد أنه وجد حالته أفضل مما يُشاع بين الجمهور، حيث أشار إلى أنه بخير وينوي السفر لإجراء الفحوصات الطبية، لكنه ينتظر إحياء حفله المرتقب في محافظة الإسكندرية خلال الأيام المقبلة.

كما أهدى الغيطي نسخة من روايته “رباعيات الغيطي” للكينغ، حيث اعتاد الاستماع إلى آرائه في أعماله الأدبية منذ بداية صداقتهما. وأوضح أنه يستعد لإطلاق فيديو كليب جديد بالتعاون مع تامر حسني، بالإضافة إلى تحضيره لعدد من المشاريع الغنائية الجديدة.

وكان الجمهور قد شعر بالقلق تجاه منير، بعد انتشار أخبار عن نقله إلى المستشفى، بخاصة بعد ظهوره بوزن زائد ووجه منتفخ في حفله الأخير في الساحل الشمالي. وأفاد مقرّبون منه بأنه يعاني مشكلات صحية في الكبد والكلى، ما استدعت خضوعه للمتابعة الطبية.

على الصعيد الفني، أعلن منير عن انشغاله حالياً في التحضير لألبوم غنائي جديد، حيث انتهى من تسجيل 4 أغنيات منه دفعة واحدة، وسيتعاون فيه مع عدد من الملحنين والشعراء الذين عمل معهم طوال مسيرته الفنية، من بينهم عصام كاريكا.

وكانت آخر أعماله أغنية “يا فلسطيني”، التي طرحها دعماً للقضية الفلسطينية، من كلمات عصام عبدالله وألحان كامل شريف، وحققت نجاحاً كبيراً، حيث أشاد الجمهور باستمرار دفاعه عن الشعب الفلسطيني في حفلاته وأعماله الغنائية.