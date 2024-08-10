القبض على عصام صاصا في الإمارات وترحيله إلى مصر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تمكنت قوات الأمن الإماراتية، بالتعاون مع الإنتربول الدولي، من القبض على مطرب المهرجانات المصري عصام صاصا، بعد أن وُضع اسمه على قائمة المطلوبين للعدالة.

من المتوقع أن يتمّ ترحيل صاصا إلى مصر خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث سيحضر جلسة محاكمته أمام محكمة جنايات الجيزة غداً الأحد. تأتي هذه المحاكمة على خلفية اتهامه بدهس مواطن مصري على الطريق الدائري في محافظة الجيزة، ما أدّى إلى وفاته في حزيران (يونيو) الماضي.

على الرغم من القبض عليه وقت وقوع الحادث، تمّ إخلاء سبيله بعد إجراء تحليل الطب الشرعي. لكن بعد مغادرته مصر متجهاً إلى الإمارات، ثبت أنه كان يقود السيارة تحت تأثير المخدرات، ما زاد من تعقيد موقفه القانوني. ووفقاً للقانون المصري، قد تصل عقوبة هذه الجريمة إلى السجن عامين مع غرامة مالية لا تقلّ عن 10 آلاف جنيه.

خلال فترة وجوده في الإمارات، حاول صاصا كسب تعاطف الجمهور من خلال منشورات على “فايسبوك”، حيث أكّد أنه لم يقصد دهس الضحية، وأبدى استعداده لدفع تعويض مالي لأسرته. كما قام زملاؤه من مطربي المهرجانات بحملة للدفاع عنه، مؤكّدين أنه ليس مجرماً وأن حوادث الطرق تحدث بشكل متكرّر.

هذه التهمة ليست الوحيدة التي سيواجهها صاصا عند عودته إلى مصر، حيث تمّ القبض على شقيقه في تموز (يوليو) الماضي بتهمة التورط في قضية تزوير توكيل رسمي. ومن المقرّر أن تُجرى التحقيقات معه فور وصوله إلى القاهرة.