تذاكر حفل نجوى كرم في سوريا تشعل السوشيال ميديا.. “ورود الدار” فاحت بكل مكان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحت عنوان “ورود الدار”، تحيي النجمة اللبنانية نجوى كرم حفلاً فنياً ساهراً في مجمع “دُمر الثقافي” على المسرح المكشوف في دمشق، بتنظيم من شركة “مومنتس إيفنتس” في الثالث والعشرين من آب/أغسطس الحالي، حيث ستلتقي جمهورها السوري وتقدم باقة متنوعة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة.

نشرت نجوى كرم البوستر الرسمي لحفلها المرتقب في سوريا عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعربت عن تقديرها لسوريا قائلةً: “يا سوريا، قديش كنتِ وبعدِك وبتبقي أحلى صدى لكل فنان. وإلي أنا بالذات.. أمسية «ورود الدار» بتجمعنا سوا”.

وينتظر السوريون “شمس الأغنية اللبنانية” بعد غيابها عن آخر حفلاتها في سوريا منذ نحو عامين، إذ أحيت حفلاً جماهيرياً في دمشق واستقبلت بحفاوة لافتة من الجمهور السوري، الذي احتضنها بالزفة والزغاريد.

وفور إعلانها رسمياً عن الحفل، انقلبت مواقع التواصل الاجتماعي، وفاحت “ورود الدار” في كل مكان، إذ عمد محبوها في سوريا إلى نشر صور التذاكر التي حجزوها للحفل المنتظر، مرفقة بأجمل الكلمات التي عبّرت عن شوقهم للقاء نجوى وحماسهم للحفل المرتقب.

تعكس هذه الحالة التي أحدثها إعلان حفل نجوى كرم في سوريا الرابط القوي بينها وبين جمهورها السوري على مرّ الأعوام، فهي التي حققت أكبر النجاحات على أهم المسارح في سوريا، وما زالت تحافظ على مكانتها المميّزة في قلوب محبيها.