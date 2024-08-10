ظهر بملابسه الداخلية.. إطلالة جاستن بيبر “الغريبة” تثير قلق المعجبين!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار النجم العالمي جاستن بيبر جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الإجتماعي بعد ظهوره بإطلالة غريبة لدى وصوله إلى فندق والدورف أستوريا في بيفرلي هيلز بأميركا من دون زوجته الحامل هايلي بيبر يوم الأربعاء الفائت.

وارتدى بيبر سروالاً أظهر ملابسه الداخلية بشكل ملحوظ بالإضافة إلى قميص باللون الأبيض وسترة باللون الرمادي، الأمر الذي أثار قلق المعجبين.

والجدير ذكره أن جاستن بيبر وزوجته هايلي ينتظران مولودهما الأول في الوقت الحالي بعد زواجهما في العام 2018.