بعد تأجّج أزمتها مع روتانا.. محامي شيرين عبد الوهاب يوضح تفاصيل القضية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رد المستشار ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، على الاتهامات التي أطلقتها شركة روتانا للصوتيات والمرئيات مؤخراً ضد موكلته، والتي هددت فيها بمقاضاة شيرين في حالة تعاونها مع أي شركة إنتاج أخرى.

وكشف محامي شيرين عن الموقف القانوني لها، بعد إعلانها عن تعاقدها لطرح أغنيات ألبومها الجديد مع مجموعة “وارنر”، وهل يمثل ذلك خرقًا لتعاقدها السابق مع “روتانا”، وقال في تصريحات لبرامج ET بالعربي، إن عقد شيرين عبد الوهاب مع شركة “روتانا” انتهى، وذلك بعد أن حكمت المحكمة بأن تدفع شيرين قيمة الشرط الجزائي وهي 8 ملايين جنيه لروتانا، كما أن المحكمة حكمت بانتهاء العقد.

وأضاف أن شيرين تستطيع مقاضاة شركة “روتانا” في حال تعرضهم لها، ومنها حقها الآن التعاقد مع أي شركة في أي وقت، وإصدار أغانيها مع أي شركة.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت “روتانا” أن تعاقد شيرين معها قائم، وإذا طرحت أية أعمال لها مع شركة أخرى سيتم مقاضاتها بتهمة النصب.

وأوضح مصدر بالشركة في تصريحات صحافية أن روتانا تواصلت مع مسؤولين بالشركة الجديدة التي تعاقدت معها شيرين، وأكدت الشركة أنه لم يحدث أي تعاقد رسمي مع شيرين عبد الوهاب حتى الآن ليتم طرح أغانيها قريبًا كما تم الإعلان.

يذكر أن بداية أزمة شيرين مع شركة روتانا تعود إلى عام 2019، حينما رفعت الشركة دعوى قضائية ضدها تطالبها فيها بسداد تعويض مالي بسبب عدم التزامها ببنود التعاقد بينهما بطرح ألبومين وتصوير 2 فيديو كليب وإحياء 3 حفلات من تنظيم الشركة.