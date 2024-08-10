"ليلة أسطورية".. عمرو دياب يشعل حفل مهرجان العلمين بأغانيه (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أحيا النجم الكبير عمرو دياب، حفلا غنائيا أسطوريا هو الأضخم ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين على مسرح "يو أرينا".

وكانت مدينة العلمين الجديدة قد شهدت حضورا جماهيريا غفيرا قبل الحفل بساعات، حيث شهدت المنطقة المحيطة للحفل تكدسا مروريا كبيرا نظرا للآلآف الذين احتشدوا لحضور الحفل.

وبدأ عمرو دياب حفله بأغنية "يا أنا يا لأ" وسط هتافات كبيرة من الجمهور فور صعوده للمسرح.

وغنى عمرو دياب خلال الحفل مجموعة متنوعة من أعماله الغنائية، منها "بحبه و دا لو اتساب، ووياه، وراجع ويتعلموا، وقمرين، ونور العين، والعالم الله، وليلي نهاري، ويا قمر، ويدق الباب، وهي عاملة ايه، وكان طيب، وأيام وبنعيشها، وهتدلع".

وقال عمرو دياب للجمهور خلال الحفل: "يسعدني ويشرفني وجودي هنا وأنا بشكر كل اللي ساهم في وجودي معاكم النهاردة الشركة المتحدة وبنش مارك".

وشهد الحفل إقبالا غير مسبوق، حيث نفذت كامل فئات تذاكر الحفل في الفئات المختلفة خلال الأيام الماضية.

ويأتي حفل عمرو دياب بمهرجان العلمين الجديدة في إطار تعاون موسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.