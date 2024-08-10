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شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عبد الجواد يشوق جمهور مهرجان العلمين الجديدة بحلقة مع كريم عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شوق الإعلامي ومتحدث مهرجان العلمين الجديدة إبراهيم عبد الجواد مقدم برنامج "صباح العلمين"، الجمهور لحلقة استثنائية خاصة مع النجم كريم عبد العزيز بعد النجاح الذى حققه عرض مسرحيته "السندباد" ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.
وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.
النجم كريم عبد العزيز وإبراهيم عبد الجواد
كريم عبد العزيز فى ضيافة إبراهيم عبد الجواد
كريم عبد العزيز وإبراهيم عبد الجواد
إبراهيم عبد الجواد يحتضن كريم عبد العزيز
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