جاستن بيبر يصرخ في وجه مراهقين خوفًا على سلامة زوجته الحامل

دخل جاستن بيبر في وضع الحماية مؤخّرًا في بهو الفندق أثناء محاولته تفريق مجموعة من المراهقين الذين كانوا يعرفون أنّه وزوجته الحامل هايلي كانا هناك.

في التّفاصيل، لم تترك مجموعة من المراهقين المتحمّسين مغني البوب وزوجته بمفردهما، وبدا أنّهم يضحكون عليه كثيرًا، إذ قام بيبر بتوبيخهم أثناء ذهابهم.

وفي مقطع فيديو على “تيك توك” يُظهر المراهقين الثّمانية، الذين كانوا في بهو الفندق، يسألهم بيبر عمّا يعتقدون أنّه مضحك جدًّا.

“هل هذا مضحك يا رفاق؟ هل هذا مضحك يا رفاق؟” سأل المراهقين الضّاحكين الذين كانوا يصوّرونه جميعًا.

ثمّ طلب بيبر منهم “الخروج من المكان”.

وقال شاهد عيان لموقع TMZ أنّ بيبر كان هادئًا للغاية في بداية المشاجرة لكنّه أصيب بالإحباط عندما رفض المراهقون المغادرة واستمرّوا في الضّحك عليه.

كانت زوجته الحامل على وشك مقابلته في الفندق، وهو يريد أن يحلّ الوضع قبل وصولها، حتّى لا يسبّب لها الموضوع أيّ ضغوطات خاصّة بعدما تعرّضت هايلي لهجمات خسيسة على وسائل التّواصل الاجتماعيّ بعد أن كشفت أنّها تتوقع طفلها الأوّل من جاستن بيبر.

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فقد قام مستخدمو الإنترنت بإغراق قسم التّعليقات الخاصّ بها بتعليقات بغيضة بعد الإعلان عن الحمل

أدّت الكراهية غير المنطقيّة من المتصيّدين عبر الإنترنت إلى تلقّي هايلي، تعليقات مثل: “الصّلاة من أجل الإجهاض”؛ “الأطفال لا ينقذون الزّواج” و”لقد حصلت عليه أخيرًا” في إشارة إلى زوجها.