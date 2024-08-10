شكرا لقرائتكم خبر عن غناء وحكي وتوثيق في ندوة "المرأة والتراث" لفرقة الورشة والان مع تفاصيل الخبر

قدمت فرقة الورشة بقيادة المخرج حسن الجرتلي خلال ندوة المرأة والتراث الذي أقامها المهرجان القومي للمسرح في دورته السابعة عشر دورة سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، فقرات غناء وحكي وتوثيق كما حكوا عن الخبرات التي اكتسبوها من الورشة، وكانت الفقرات المقدمة جميعها تمس قضية المرأة بشكل أو بآخر، ونالت إعجاب جميع الحضور.

وكان قد أكد الجرتلي خلال الندوة: فنحن نقدم نوعا من البهجة والفرحة ونجعل الحياة مستصاغة أكثر من خلال التبادل والحوار كل ذلك من خلال الفن، واليوم نحن نقدم ورش حكي وغناء وصوت وطبول وورش رسم كوميكس وورش تمثيل وأصبحنا نستقبل كل الذين يقدموا عكس زمان كنا نضم الموهوبين فقط، الورشة أخرجت عبلة كامل وعمرو عبد الجليل وسيد رجب، كما أنه لدينا مركز لفنون العصا وهذا المركز في الصعيد يستقبل بنات تتعلم التحطيب وحالياً نتفق على ورشة حركة مع مختار الديناري.



‎مهرجان المسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحمل دورته اسم الفنانة الكبيرة " سميحة أيوب "، ويستمر حتي يوم 17 أغسطس 2024، على مسارح القاهرة، وتتكون اللجنة العليا من الفنان محمد رياض (رئيسا) والفنان ياسر صادق (مديرا للمهرجان) ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم، وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي، عبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي، المخرج إسلام إمام، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم: المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي ،الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح.