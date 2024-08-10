شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الجريتلى بندوة المرأة والتراث: فرقة الورشة أخرجت عبلة كامل وسيد رجب والان مع تفاصيل الخبر

بدأت منذ قليل ندوة المرأة والتراث "تجربة فرقة الورشة نموذجاً" خلال فعاليات الدورة السابعة عشر من المهرجان القومي للمسرح دورة سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وأدارت الندوة الدكتورة دينا أمين، وبحضور المخرج حسن الجريتلي مؤسس فرقة الورشة، وأعضاء الفرقة.

واستهل المخرج حسن الجريتلي حديثه قائلاً: في وقت سالف كنا نقدم في الورشة الفن الذي له علاقة بالمجتمع والتنمية، ولكن لم نقوم بتوظيف ذلك الفن حسب القضايا، حتى إن طلب منا ذلك فنحن كنا ضد إسناد فكر معين، ودائمًا كنا ننطلق من المكان الذي له علاقة بفكرة "إزاي مانقتلش بعض" وليس كيف نحب بعض لأن الدعوة للحب موجودة في الكنائس والمساجد، فنحن دائمًا نعمل في منطقة خاصة بنا وهي جزء من النشاط الإجتماعي وتطور المجتمع، فنحن نلعب دورًا من أجل الدعم المعنوي والفن دائمًا بالمناسبة يلعب هذا الدور.



حسن الجريتلى



حسن الجريتلي

وأكد الجريتلي قائلاً: لا يمكن أن ينمو الفن وهو يعالج القضايا المجتمعية من خلال وجهة نظر ويسلط الضوء على المشكلات، فنحن نقدم نوع من البهجة والفرحة ونجعل الحياة مستصاغة أكثر من خلال التبادل والحوار كل ذلك من خلال الفن، واليوم نحن نقدم ورش حكي وغناء وصوت وطبول وورش رسم كوميكس وورش تمثيل وأصبحنا نستقبل كل الذين يقدموا عكس زمان كنا نضم الموهوبين فقط، الورشة أخرجت عبلة كامل وعمرو عبد الجليل وسيد رجب، كما أن لدينا مركز لفنون العصا وهذا المركز في الصعيد يستقبل بنات تتعلم التحطيب وحالياً نتفق على ورشة حركة مع مختار الديناري.

‎مهرجان المسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحمل دورته اسم الفنانة الكبيرة " سميحة أيوب "، ويستمر حتي يوم 17 أغسطس 2024، على مسارح القاهرة، وتتكون اللجنة العليا من الفنان محمد رياض (رئيسا) والفنان ياسر صادق (مديرا للمهرجان) ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم، وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي، عبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي، المخرج إسلام إمام، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم: المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي ،الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح.