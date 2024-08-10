بورجو أوزبيرك تعود الى الشّاشة بهذا العمل… والجمهور متحمسّ

تعاقدت الممثّلة التّركيّة، بورجو أوزبيرك، رسميًّا على بطولة مسلسل جديد بعنوان “العودة”.

ستلعب بورجو في العمل دور “ليلى”، وهي مديرة شعبة مكافحة الجريمة في بورصا، تتمتّع بشخصيّة قويّة ومثاليّة التي عادت من دورة تعليميّة في لندن.

المسلسل من كتابة وإخراج هوليا بيلبان (من أعمالها وقت الحبّ، و تستمرّ الحياة، النّجوم شواهدي) من إنتاج O3 Medya.وسيعرض على قناة atv.

وقد أسعد خبر عودة بورجو إلى الشّاشة مجدّدًا جمهورها خاصّة بعد غياب.

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شاركت بورجو في تجربة الشّاشة لأوّل مرّة من خلال المسلسل التّركيّ التّاريخيّ “حريم السّلطان”، إذ جسّدت دور السّلطانة هوري جيهان إبنة السّلطانة خديجة والوزير إبراهيم باشا البرغليّ. لتتوالى نجاحاتها من خلال بطولتها في المسلسل الشّبابي “بنات الشّمس”، حصلت بعدها على بطولتها المطلقة في مسلسل “العريس” الرّائع ومسلسل “العشق الفاخر” ومسلسل “حبّ منطق انتقام”.