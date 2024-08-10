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ميرنا وليد - بيروت - شاركت ملكة جمال لبنان لعام 2024 ندى كوسا، متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور جديبدة من أول جلسة تصوير خضعت لها بعد انتخابها، وظهرت فيها بإطلالة رائعة.
وخطفت ندى الأنظار بجمالها وأناقتها ، إذ ارتدت فستان باللون الأحمر، بقصة طويلة تلامس الأرض، وضيقة من الأعلى تعانق الجسد، وبدون حمالات أو كمين، كما جاء محدد الخصر بنمط الكورسيه، وينسدل منه باقي الفستان بطريقة واسعة ومنفوخة، مع تفصيل شقّ يكشف السّاق.
وتزينت ندى بمجوهرات ناعمة من الماس، وانتعلت حذاء مفتوح بكعب عال من الجلد بلون البيج.
ومن الناحية الجمالية، اختارت ندى أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها مع تموجات بسيطة، وطبقت مكياحجا ناعما بألوان ترابية أبرزت ملامحها بطريقة جميلة.
كانت هذه تفاصيل خبر في أول جلسة تصوير بعد انتخابها.. ملكة جمال لبنان ندى كوسا تتألق بالأحمر وتسحر العيون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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