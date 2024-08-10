"ديزني" تكشف عن بوستر تشويقي لفيلم الرسوم المتحركة "Zootopia 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت شركة "ديزني" عن بوستر تشويقي للجزء الثاني من فيلم الرسوم المتحركة "Zootopia" وذلك بحدث "D23" الذي كشفت خلاله عن خطط أعمالها السينمائية خلال الفترة المقبلة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي البوستر التشويقي على نطاق واسع فرحًا بالجزء الثاني بعد النجاح الكبير لجزئه الأول الذي عرض عام 2016 وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا بإيرادات عالمية بلغت مليار دولار، إلى جانب فوزه بجائزة الأوسكار "أفضل فيلم رسوم متحركة".

وأعلنت "ديزني" عن عودة معظم نجوم الجزء الأول إلى جانب إضافة عدد من النجوم الجدد، ومن المقرر عرض الفيلم بدور العرض الأمريكي والعالمي يوم 26 نوفمبر 2025.

تدور أحداث فيلم "Zootopia" في مدينة زوتوبيا، حيث يتعرض الثعلب الثرثار إلى كارثة تؤدي إلى اتهامه بجريمة لم يرتكبها، فيقرر الهروب حتى يثبت براءته، يطارده الأرنب الشرطي المشهور بذكائه وإخلاصه في العمل، فيتوصلا معًا أن عليهما الاتحاد لمواجهة مؤامرة كبرى موجهة ضدهما.

وتحقق شركة "ديزني" نجاحًا كبيرًا بفيلم الأبطال الخارقين "Deadpool and Wolverine" الذي بدأ عرضه مؤخرًا بدور العرض الأمريكي والعالمي واقترابه من تحقيق مليار دولار حول العالم خلال أسبوعين فقط من عرضه بالسينمات.

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