موعد ومكان تشييع جنازة والد الفنان أحمد صلاح حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت الكابتن صلاح حسني نجم النادي الأهلي السابق ووالد الفنان أحمد صلاح حسني.

وأعلن أصدقاء أحمد صلاح حسني على مواقع التواصل الإجتماعي موعد ومكان تشييع الجنازة، وحملت التدوينة: "اليوم السبت صلاة الجنازة على الكابتن صلاح حسني والد أخويا وأختي، أحمد صلاح حسني وهند حسني بجامع حسن الشربتلي بالتجمع الخامس بعد صلاة الظهر إن شاء الله … الفاتحة على روحه".

وكانت الفنانة إيمان العاصي، أعلنت خبر وفاة والد أحمد صلاح حسني عبر "ستوري" حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت: "لا حول ولا قوة إلا بالله، انتقل إلى رحمة الله والد أخي وزميلي أحمد صلاح حسني، الله يصبرك يا أحمد يا رب ويرحم والدك".