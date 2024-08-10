20 صورة من حفل عمرو دياب بمهرجان العلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أحيا الهضبة عمرو دياب، مساء أمس الجمعة، حفلا غنائيا كبيرا بمهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية هذا العام وسط حضور جماهيري.

ونشرت الصفحة الرسمية لعمرو دياب على إنستجرام، صورا من الحفل، وحملت تعليق: "من الليلة الماضية في مهرجان العلمين، أضاء عمرو دياب المسرح بجمهور غفير وأجواء صيفية لا تقبل المنافسة".

وقدم الهضبة مجموعة كبيرة من أغانيه المتنوعة ما بين الحديث والقديم، والتي تفاعل معها الجمهور بالغناء والتصفيق.

وكانت إدارة مهرجان العلمين، كشفت عن نفاد تذاكر الحفل بالكامل قبل اقامته، وتراوحت تذاكر الحفل بين 4 فئات هم: "الفئة الرابعة 800 جنيه، الفئة الثالثة 1200 جنيه، الفئة الثانية المكونة من طاولة لـ 6 أشخاص بـ 90.000 ألف جنيه، والفئة الأولى المكونة من طاولة لـ 9 أشخاص بـ 160.000 ألف جنيه.

على جانب آخر، تشهد فعاليات مهرجان العلمين في نسخته الثانية العديد من الفعاليات الفنية والثقافية وحتى الرياضية وسط حضور جماهيري ضخم، إلى جانب عرض عدد من المسرحيات في بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة المصرية، وكشف مهرجان العلمين عدد من العروض المسرحية التي سيتم عرضها ضمن الفعاليات هذا العام وهم مسرحية "السندباد" بطولة الفنان كريم عبد العزيز، مسرحية "الشهرة" للمخرج الكبير خالد جلال، مسرحية "البنك سرقوه" بطولة الفنان أشرف عبد الباقي، مسرحية "دكان أحلام" للمخرج أنس النيلي، ومسرحية "حبيبتي من تكون" للمخرج الكبير خيري بشارة.

وأعلنت إدارة مهرجان العلمين عن تخصيص 60 % من الأرباح لصالح الشعب الفلسطيني، كما أعلنت أن معظم فعاليات المهرجان ستقام في الفترة الصباحية ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء، وأن 50% من الفعاليات ستقام في فترة النهار، بالإضافة للاعتماد على الطاقة الشمسية والمولدات الكهربائية.