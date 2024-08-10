محمد سامي يواصل تصوير مسلسل "إش إش" استعدادًا لعرضه في رمضان 2025

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل المخرج محمد سامي تصوير مسلسله الجديد "إش إش" بطولة الفنانة مي عمر والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

ونشر محمد سامي صورا من كواليس التصوير عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وظهر وسط عدد من فريق العمل وعلق: "من تصوير مسلسل إش إش للنجمة مي عمر، رمضان 2025 إن شاء الله على mbc، هيكون بإذن الله أقوى مسلسلاتي".

تجسد الفنانة مي عمر بأحداث المسلسل شخصية راقصة درجة ثالثة من محافظة الإسكندرية، ويشاركها البطولة مجموعة من نجوم الدراما التليفزيونية، تأليف وإخراج محمد سامي.

وكانت أخر مشاركات محمد سامي الإخراجية ببرنامج "بيت السعد" تقديم الفنان عمرو سعد والمطرب أحمد سعد ويعرض على قناة "Mbc مصر" ويستضيفان خلاله عدد من أبرز النجوم ويتخلل البرنامج العديد من الفقرات الفنية والكوميدية.

يذكر أن محمد سامي تعاقد مؤخرًا على إخراج مسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد ومن المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025.

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