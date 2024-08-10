شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح حسنى يعلن موعد تلقى عزاء والده نجم النادى الأهلى الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان أحمد صلاح حسني، عن موعد تلقي عزاء والده الراحل صلاح حسني، نجم النادي الأهلي الأسبق، وكتب في بوست له عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: "عزاء والدي المرحوم كابتن صلاح حسني غدًا الأحد بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة في التجمع الخامس".



بوست احمد صلاح حسني

وحرص عدد كبير من نجوم الفن والرياضة على حضور جنازة الراحل صلاح حسني نجم الأهلى الأسبق، ووالد الفنان أحمد صلاح حسني، فى مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس لأداء صلاة الجنازة وتشييع جثمانه لمثواه الأخير.

وشهدت الجنازة حضور كل من، شريف اكرامى وأحمد فتحى نجمى بيراميدز، وسمير عدلى المدير الإدارى لفريق الأهلى، ومحمود الخواجة نجم الزمالك السابق، ومختار مختار وفتحى مبروك نجمى الأهلى السابقبن، فضلاً عن الفنان أمير كرارة زوج ابنه الراحل صلاح حسنى، والفنانة هنادى مهنا، والمنتج محمد عبد المعطى.

بدأ صلاح حسنى مسيرته مع كرة القدم بمدرسة النقراشي، والتحق بناشئي الأهلي في سن 14 سنة ولعب مع الفريق الأول حتى سن 24 سنة، ثم اعتزل الكرة بعد إصابته بوتر إكيلس.

تولى منصب مدير الكرة بـ الأهلي وبعدها أصبح مديرًا تنفيذيًا لاتحاد الكرة، وابتعد عن كرة القدم في 2010 بعد تقديم استقالته.