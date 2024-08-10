داخل البحر.. سارة سلامة تخطف الأنظار من أحدث ظهور على مواقع التواصل الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تستمتع الفنانة سارة سلامة بعطلتها الصيفية، ونشرت مقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" خلال تواجدها بإحدى المناطق الساحلية.

وظهرت سارة سلامة في الفيديو وهي داخل البحر، ولاقى الفيديو إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وكان أخر مشاركات الفنانة سارة سلامة مسلسل "الأجهر" بطولة الفنان عمرو سعد وعرض بموسم دراما رمضان 2023.

يذكر أن سارة سلامة تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، أبرزها مسلسل "نقطة سوداء" ويشاركها البطولة الفنان أحمد فهمي، النجمة سوسن بدر، الفنانة ناهد السباعي، تأليف محمد محرز وأمين جمال، إخراج محمد أسامة، إلى جانب فيلم "خلي بالك من اللي جاي" وتشاركها البطولة الفنانة رانيا يوسف، تأليف حمدي يوسف، وإخراج عادل الأعصر.

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