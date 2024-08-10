فن ومشاهير

دنيا المصري: خالط من يشبهك حتى لا تندم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نورهان ربيع:

نشرت الفنانة الشابة دنيا المصري صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وظهرت دنيا خلال الصورة بفستان أصفر أنيق وعلقت: "مخالطة الناس عدوى.. خالط من يشبهك حتى لا تندم".

وأثار المنشور إعجاب متابعي دنيا، وجاءت تعليقاتهم كالتالي: "جميلة"، "قمر"، "قمر وجميلة وكاريزما"، "الملكة"، وغيرها من التعليقات.

يذكر أن الفنانة دنيا المصري شاركت مؤخرا في عدد كبير من الأعمال الدرامية الناجحة، وقدمت أدوارا متنوعة، مثل: حق عرب، بيت الرفاعي، وبين السطور، وغيرها من الأعمال.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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