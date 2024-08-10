مراد مكرم عن هزيمة المنتخب الأولمبي لكرة القدم: "اللاعب المصري محتاج يصدق أنه يقدر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق الفنان مراد مكرم على خروج المنتخب المصري الأولمبي من منافسات رياضة كرة القدم في أولمبياد باريس 2024 وهزيمته بنتيجة 6 أهداف مقابل لا شيء لصالح المنتخب المغربي.

ونشر مكرم تعليقه عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وقال: "اسبانيا توجت بالميدالية الذهبية في الكورة واحنا الوحيدين اللي هزمناهم، يعني ماعندناش مشاكل فنية على قد ما هي تحديات نفسية، اللاعب المصري محتاج يصدق انه يقدر، بيتهيألي التأهيل النفسي للاعب في أي رياضة من أهمية التأهيل الرياضي العضلي والفني ويمكن أكتر".

وشارك الفنان مراد مكرم مؤخرًا بعدد من الأعمال الدرامية منها مسلسل "كامل العدد +1" بطولة الفنانة دينا الشربيني، ومسلسل "سر إلهي" بطولة الفنانة روجينا وعرضا ضمن موسم دراما رمضان 2024.

يذكر أن مراد مكرم يشارك في مسلسل "كل سنة مرة" بطولة نخبة من النجوم: أحمد داود، محمد محمود، أحمد بدير، فرح يوسف، ثراء جبيل، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج يحيى إسماعيل والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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