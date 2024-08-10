نانسي عجرم عن "مجزرة الفجر": "عدالة السماء رح تاخد حق كل هالأبرياء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أعربت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن حزنها بسبب قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لإحدى المدارس في قطاع غزة أثناء صلاة الفجر، الأمر الذي أسفر عن استشهاد المئات وإصابة العشرات من الفلسطينيين.

ونشرت نانسي عجرم تعليقها على الحادث المؤسف عبر حسابها الرسمي على تطبيق "X" وقالت: "بزعل كيف صار القتل عادي والمجازر عادي وكل الحكي والاستنكار والرفض يمر مرور الكرام، تعبنا أكيد، توجعنا كتير ورح نضل نتضامن لأقصى الحدود بس لو شو ما صار، شو ما صار، بعمرنا ما رح نتعود، ما بعرف شو فينا نقول لغزة أكتر من اللي نقال، إذا عدالة الأرض خذلتنا، عدالة السما رح تاخد حق كل هالأبرياء".

وعلى الجانب الآخر، طرحت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، أحدث أعمالها الغنائية، والتي تحمل عنوان "من نظرة"، على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان زياد جمال، توزيع باسم رزق، والكليب من إخراج سمير سرياني.

يذكر أن نانسي عجرم تحيي حفلًا غنائيًا يوم 16 أغسطس الجاري على مسرح محمد عبده أرينا في الرياض ضمن "جولة المملكة".

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