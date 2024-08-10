بعد الفوز بذهبية وفضية.. يوسف الشريف يهنئ أبطال مصر في أولمبياد باريس 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرص الفنان يوسف الشريف على تهنئة أبطال مصر في أولمبياد باريس 2024، بعد الفوز بعدد من الميداليات.

وهنأ يوسف اللاعب أحمد الجندي، واللاعبة سارة سمير بعد تحقيق الأول ميدالية ذهبية في الخماسي الحديث، والثانية ميدالية فضية ضمن منافسات رياضة رفع الأثقال.

ونشر يوسف الشريف صورة لهما عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" وعلق: "ألف مبروك، أحمد الجندي الذهبية، وسارة سمير الفضية".

كان الفنان يوسف الشريف زار النجم كريم عبد العزيز في كواليس مسرحية "السندباد" التي يتم عرضها ضمن فعاليات مهرجان العلمين في نسخته الثانية هذا العام، ونشر صورة لهما عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق عليها: "متألق كالعادة".

يذكر أن يوسف الشريف يعود لشاشة السينما بعد غياب سنوات بفيلم "ديربي الموت" الذي كشف المستشار تركي آل الشيخ عن قبوله في صندوق "بيج تايم" والمقرر البدء في عمليته الإنتاجية خلال الفترة المقبلة.

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