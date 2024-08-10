تعرف على موعد ومكان عزاء والد أحمد صلاح حسني



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نورهان ربيع:

أعلن الفنان أحمد صلاح حسني عن موعد ومكان إقامة عزاء والده الكابتن الراحل صلاح حسني، نجم النادي الأهلي السابق .

وقال حسني خلال منشور كتبه على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون، عزاء والدي المرحوم كابتن صلاح حسني غدا الأحد بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة في التجمع الخامس".

يذكر أن الكابتن صلاح حسني نجم النادي الأهلي السابق رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت الموافق 10 أغسطس، وتم تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير من مسجد حسن الشربتلي في التجمع الخامس، بحضور عدد كبير من الفنانين.