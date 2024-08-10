محمد هنيدي يهنئ اللاعب أحمد الجندي بعد فوزه بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

هنأ الفنان محمد هنيدي، اللاعب المصري أحمد الجندي بعد فوزه بالميدالية الذهبية في الخماسي الحديث ضمن الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وأعاد هنيدي نشر صورة اللاعب عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق: "أنا ابن مصر، بيحقق رقم أولمبي جديد وتاني يوم على طول بيحقق الذهبية".

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على تهنئة عدد من اللاعبين المصريين الذين أحرزوا عدد من الميداليات الأولمبية، منهم الفنان نبيل الحلفاوي الذي هنأ اللاعبة المصرية سارة سمير بعد الفوز بميدالية فضية ضمن منافسة رفع الأثقال وذلك عبر حسابه على تطبيق "X" وقال: "ألف مبروك، سارة سمير فضية رفع الأثقال".

يذكر أن محمد هنيدي يشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "الجواهرجي" الذي يعيد التعاون خلاله مع النجمة منى زكي، إلى جانب فيلم "الإسترليني" الذي أعلن عنه المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ضمن الأفلام التي سيتم إنتاجها من قبل صندوق "بيج تايم" الاستثماري من أجل رفعة الجودة الإنتاجية ومشاهد التصوير.

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