"ألف مبروك للفتى الذهبي".. الحلفاوي يهنئ اللاعب أحمد الجندي بعد فوزه في أولمبياد باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرص الفنان نبيل الحلفاوي على تهنئة اللاعب أحمد الجندي بعد حصوله على الميدالية الذهبية في مسابقة الخماسي الحديث ضمن مشاركته في أولمبياد باريس 2024.

ونشر الحلفاوي تهنئته عبر حسابه على تطبيق "X"، وأعاد نشر صورة الجندي وعلق عليها: "ألف مبروك للفتى الذهبي العالمي أحمد الجندي الذي لم يخيب توقعاتنا بل فاقها".

كما هنأ الحلفاوي اللاعبة سارة سميرة بعد فوزها بالميدالية الفضية ضمن منافسات رياضة رفع الأثقال وعلق: "ألف مبروك، سارة سمير فضية رفع الأثقال".

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